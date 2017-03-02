Кабмин на следующей неделе может отменить более 100 актов, создающих барьеры для бизнеса

Министерство юстиции Украины на следующем заседании Кабинета министров вынесет на рассмотрение правительства проект распоряжения об отмене более 100 нормативных актов, создающих барьеры для бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе пресс-конференции.

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"Сегодня мы хотим презентовать инициированный Министерством юстиции проект решения правительства об отмене более 100 нормативных актов разных министерств и ведомств, которые создают барьеры для украинского бизнеса", - сообщил министр.

Петренко добавил, что проект распоряжения будет вынесен на следующей неделе на рассмотрение правительства, и выразил убеждение, что оно будет принято.

"Фактически таких сто приказов, которые не просто утратили актуальность, а являются вредными для украинского бизнеса и для украинских граждан, будут отменены на ближайшем заседании правительства по инициативе Министерства юстиции", - отметил министр.

Петренко также добавил, что сейчас его ведомство анализирует еще 400 различных инструкций, регламентов и рекомендаций министерств.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года правительство в рамках процесса дерегулирования отменил действие 367 регуляторных актов, которые касаются различных сфер ведения бизнеса в Украины.