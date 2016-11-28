Офис сопровождения инвестиций ожидает экспансии японского бизнеса

Новосозданный Офис сопровождения инвестиций при правительстве Украины ожидает в 2017 году экспансии японского бизнеса и инвестиций.

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Об этом сообщается на официальной странице Офиса в Facebook.

«2017 будет годом Японии в Украине - мы ожидаем серьезной экспансии бизнеса и инвестиций», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители Офиса и Министерства экономического развития и торговли обсудили с японской стороной многообещающие проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и IT-секторе.

Как сообщал УНИАН, японская торговая миссия, призванная обеспечить увеличение товарооборота и устранение торговых барьеров, приедет в Украину в 2017 году.

Также седьмое заседание японской федерации бизнеса «Кейданрен» пройдет в Украине, а украинские агропроизводители получат льготные условия участия в выставке Foodex 2017.

В январе-сентябре 2016 года украинский экспорт в Японию снизился на 31,5% – до 122,4 млн долл., а импорт из этой страны вырос на 34,8% – до 384,6 млн долл.