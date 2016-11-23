Нацбанк упростил доступ украинского бизнеса к валютным кредитам

НБУ внес изменения в Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Национальный банк сделал исключение из общего порядка контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам или займам, которые резидент-заемщик (как предприятие, так и финансовое учреждение) привлекает от нерезидента-кредитора с участием экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Сейчас НБУ осуществляет контроль, чтобы стоимость внешних частных заимствований в форме кредитов или займов в иностранной валюте не превышала предельный размер, то есть размер максимальных процентных ставок. Но в дальнейшем при таком контроле за размером выплат резидента за пользование кредитом не будут учитываться платежи, которые резидент делает нерезиденту для возмещения фактических расходов нерезидента по оплате услуг (вознаграждения, премии, комиссии и т.д.) экспортно-кредитного агентства.

«Такой шаг расширит возможности для доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам, предоставляемым с участием ЭКА», - отмечается в сообщении.

Кроме того, НБУ дополнительного предусмотрел проведение банками анализа источников происхождения средств в иностранной валюте у резидентов (не имеющих статуса финансового учреждения), которые намерены использовать эту валюту для предоставления займов нерезидентам.

«Такая мера сделает невозможным использование резидентами-предприятиями иностранной валюты, которая была получена в качестве кредита или займа, для предоставления займа нерезиденту за пределами Украины на основании индивидуальной лицензии НБУ», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках, без учета неплатежеспособных финучреждений, за сентябрь 2016 года снизилась на 0,5 п.п. – до 25,3% по состоянию на 1 октября.

С начала года доля просроченной задолженности по кредитам в работающих банках Украины выросла на 3,2 п.п.

Согласно приведенным данным, объем предоставленных работающими банками кредитов в сентябре вырос на 4,208 млрд грн, или на 0,4%, – до 943,062 млрд грн. С начала года объем кредитов снизился на 2,3%, или на 22,031 млрд грн.