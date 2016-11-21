Малому и среднему бизнесу необходимы общегосударственные программы по снижению стоимости ресурсов – Кинах

Для развития малого и среднего бизнеса в Украине необходимо внедрять общегосударственные программы по снижению стоимости ресурсов, так как стоимость банковских кредитов в нашей стране одна из самых высоких в Европе.

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Об этом заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах на бизнес-форуме в рамках проекта «Украина – страна предпринимателей» в Киеве.

«Необходимы серьезные бюджетные программы по снижению стоимости ресурсов для бизнеса. Сегодня стоимость банковских ресурсов самая высока в Европе», – сказал Кинах.

Также он подчеркнул, что власти должны отказаться от дискуссии вокруг отмены упрощенной системы налогообложения. «Наоборот, необходимо ее усовершенствовать, индексировать ее пороги и создать стимулы», – сказал Кинах.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 20 ноября открылся второй региональный бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей», целью которого является популяризация предпринимательства среди украинцев. До конца года такие форумы пройдут во всех крупных городах Украины.