В Киеве открылся региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, на форуме присутствуют киевские предприниматели, представители местных органов власти, а также различных политических сил, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей, а также представители партнера форума - «ПриватБанка».

«Малый и средний бизнес являются основой развития экономики, и я очень рад, что Киев продемонстрирует другим регионам Украины пример поддержки малого и среднего бизнеса», - сказал, открывая форум, глава Киевской облгосадминистрации Виталий Кличко.

По его словам, местная власть готова поддерживать ведение бизнеса, компенсируя предпринимателям проценты по кредитам.

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«Это запускает маховик развития экономики. Нам надо запустить такие условия, чтобы бизнес был сам заинтересован выйти из тени», - сказал Кличко.

В ходе форума было составлено обращение участников киевского бизнес-форума к представителям общин и мэрам украинских городов о поддержке малого и среднего бизнеса, которое подписали Кличко и глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

ак сообщал УНИАН, в Полтаве 18 ноября открылся первый региональный форум «Украина – страна предпринимателей», в ходе которого власти региона презентовали механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых возможность компенсации части процентов по банковским кредитам из средств местного бюджета.