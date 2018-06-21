Евгений Гетманчук: ИнКУБатор – первый в Украине проект, где человек получает базовое бизнес-обучение бесплатно

ПриватБанк приступил к реализации проекта ИнКУБатор в рамках программы КУБ «Страна успешного бизнеса», который призван помочь развитию предпринимательства в Украине - среднего и малого бизнеса. 22-х победителей конкурса на участие в проекте официально объявили 21 октября в Киеве во время первого бизнес-форума «Украина - страна предпринимателей». Все они получат возможность обучаться предпринимательству по специальной программе Prometheus. Каждый участник проекта будет иметь наставника – ментора. Одним из них является Евгений Гетманчук - основатель и руководитель тренингового агентства «Getmanchuk Group», специализирующегося на тренинговых программах для руководителей и ТОП-менеджеров компаний, а также на обучении специалистов в сфере продаж, кандидат наук по специальности «Медицинская психология». Гетманчук в интервью УНИАН рассказал, почему он решил взять участие в проекте, какое у него сложилось впечатление от победителей конкурса и что главное в проекте ИнКУБатор.

Почему вы решили принять участие в проекте ИнКУБатор?

Потому что развитие предпринимательства – одно из того много, что объективно поможет стране выйти из кризиса. Чем больше будет развита предпринимательская культура среди населения, чем большее количество людей будут сами отвечать за качество собственной жизни, тем успешней будет экономика Украины в целом. Поэтому я и выбрал проект ИнКУБатор, он преследует именно эту цель.

Вы ранее участвовали в аналогичных проектах?

Насколько я знаю, такой инвестиционного плана проект – первый. Есть похожие проекты, которые реализовываются на международные гранты. Но это - помощь по возвращению людей на рынок труда, тех, кто потерял в силу различных причин работу. В проекте ИнКУБатор иной акцент. Человек может расширить уже имеющийся у него бизнес, либо начать его с нуля, пройдя обучение, получить финансирование для старта.

То есть, вы считаете ИнКУБатор перспективным проектом?

Да, это в своем роде уникальный перспективный проект, таких в дальнейшем должно быть все больше и больше. Было много подобных проектов в данной сфере, но все они были платные. То есть, участник должен сам оплатить свое бизнес-обучение. ИнКУБатор – первый проект, в котором человек получает базовое обучение бесплатно.

Первая встреча победителей конкурса на участие в проекте с менторами состоялась 20 октября. Каково ваше впечатление о «подопечных»?

Мое первое впечатление от победителей – позитивное. У некоторых уже есть работающий бизнес, у некоторых есть идеи, порой достаточно сырые. Они все на разных этапах, но общее впечатление - очень позитивное.

Все дойдут до финала?

Победителями стали 22 человека из порядка 800-1000 заявок. Все по факту финалисты. Они просто добьются разных финансовых результатов. Это будет зависеть от того, как они себя проявят – оперативно усваивать информацию, вносить изменения в бизнес-проекты. Но они уже все победили, однозначно.

Вы сказали, что ИнКУБатор – первый такого рода инвестпроект в Украине. А что нужно сделать, чтобы это стало системой, чтобы малый и средний бизнес, которые являются двигателем экономики любой страны, активно развивались в Украине?

В идеале должна быть четкая законодательная поддержка развития малого и среднего бизнеса. Но суть предпринимательства в том и состоит, что оно не ждет поддержки государства. У нас очень много активных, энергичных людей, которые с хорошими идеями и проектами в голове. Но не всем хватает знаний по ведению бизнеса, как протестировать идею, как правильно вести переговоры, как завершить сделку, чтобы клиент еще раз к тебе пришел или стал рекомендодателем. То есть, людям нужно уметь пользоваться этими простыми теоретическими и техническими инструментами. Проект ИнКУБаторр тем и интересен, что в нем все вместе сведено. При этом финансирование, которое они могут получить на развитие своей бизнес-идеи, это - самое меньшее, что могут получить участники, главное - знания. И большинство участников именно это и отмечали – нам нужны знания и наставники, которые помогут во всем разобраться.

Как раз таким наставником являетесь вы. Как часто будете встречаться с участниками проекта?

25-26 ноября будем встречаться в Киеве. Участники будут презентовать свои бизнес-планы. С ними нужно их проработать, так как не у всех они на достойном уровне. Очень много психологического самосаботажа. То есть, нужно помочь людям выйти из ограничений, которые есть у них в голове. Сейчас достаточно плотная работа идет со всеми участниками проекта.

А участники активно работают?

Пассивные люди в такие проекты не идут. В этот проект пришли люди, которые готовы создавать рабочие места, заниматься самозанятостью, развивать свой малый бизнес до среднего уровня и далее. Им необходима помощь организационная и информационная. И большая часть участников понимают, что именно это ценнее в проекте, чем финансирование.

К примеру, в Европе кредит для малого и среднего бизнеса, в целом разрешение заниматься бизнесом, можно получить, только пройдя курсы, на которых людей обучают, как правильно платить налоги, вести бухгалтерию – основам предпринимательства. Таким образом банк повышает вероятность того, что кредиты будут возвращены. И это стандартная схема. Выигрывает и человек, и банк. Финучреждение страхует себя от невозврата, а человек получает достаточный базис для ведения бизнеса.

Какой вид бизнеса преобладает среди предпочтений участников проекта?

Нет предпочтений по географии, либо по тематике. Но все же больше желающих работать в сфере услуг. Много проектов и производственных. Например, кто-то построил коптильню, кто-то хочет открыть маникюрный салон, а кто-то планирует расширить производственные цеха. ИнКУБатор – многопрофильный.

Вы сказали, что проект - очень перспективный. Может, стоит его принципы внедрить на государственном уровне?

Думаю, основы обучения, внедренные в проекте, должны входить в базовую школьную программу. Это дети должны изучать еще в школе и тогда они определятся – будут ли в будущем работать на кого-то и при этом понимать, как устроен бизнес, как правильно выстраивать взаимоотношения с работодателем, либо открывать собственное дело, создавать продукцию, услуги.

А не хотела бы команда ведущих специалистов в сфере бизнес-обучения, к которой относитесь и вы, подсказать эту идею нашим чиновникам?

Намекнуть на таком уровне можно. Но то, о чем мы говорим, уже давно внедряется, причем массово, силами энтузиастов, активных родителей. Я в таких проектах участвовал. Инициатива исходит от бизнес-тренеров, предпринимателей, опять-таки родителей. Эта тема широко известна, правда, в узких кругах. Нужно, чтобы эти круги стали шире.

В идеале, чтобы такое обучение стало государственной программой, чтобы в каждой школе был такой предмет как основы предпринимательства. Но вопрос в том, кто будет преподавать? Если учитель на голой ставке будет читать по учебнику основы предпринимательства, то это все равно, что по книжке учить плавать в бассейне. Эти уроки должны проводить предприниматели, либо профессиональные консультанты. Но если обучать будут теоретики, то это - мертвое дело, совершенно в пустую выброшенные бюджетные деньги.

Нина Сорока