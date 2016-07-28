В Украине создадут больше миллиона новых рабочих мест в малом бизнесе









В Украине стартует первая общенациональная программа развития малого бизнеса «Страна предпринимателей», которая поможет всем желающим начать свое дело, а действующим предпринимателям привлекать доступные микрокредиты и пользоваться бесплатными консультациями и помощью специалистов.

Как говорят организаторы «Страны предпринимателей», инициатором которой стал крупнейший украинский банк ПриватБанк, развитие настоящего предпринимательства сегодня для Украины является одним из самых приоритетных путей выхода из кризиса. И новая программа реальной поддержки малого бизнеса даст возможность создать в частном секторе больше миллиона рабочих мест.

«Сегодня в Украине больше 2 млн предпринимателей, для поддержки которых нужны не громкие заявления или лозунги и даже не глубинные реформы фискальной системы, а простые и доступные микрокредиты, помощь со стороны квалифицированных специалистов, и это можно сделать только с использованием самых передовых технологий, – говорит председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. – Благодаря новым возможностям, которые открывает сервис поддержки малого бизнеса «КУБ», большое количество тех, кто в силу изменений в экономике не может найти работу в традиционных отраслях, сможет создать собственный бизнес, чтобы содержать себя и семью».

Началом всеукраинской программы развития малого бизнеса станет грандиозный бизнес-форум «Страны предпринимателей», который пройдет в начале октября в Днепре. Региональные бизнес-форумы, действующие на постоянной основе воркшопы в крупнейших украинских городах и круглосуточный сервис поддержки предпринимателей «КУБ» дадут всем предпринимателям, самозанятым бизнесменам, людям, желающим создать собственное дело, новые инструменты для открытия и расширения своего дела.

Чтобы стать участником национальной программы «Страна предпринимателей», достаточно зарегистрироваться на сайте программы kub.pb.ua