«Укроборонпром» перейдет на стандарты НАТО

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на первого заместителя главы «Укроборонпрома» Сергея Пинькаса.

«Это европейская практика. Во-первых, необходимо заимствование технологий, а во-вторых - понимание, кто будет выступать инвестором и каким будет государственный заказ», - цитирует пресс-служба Пинькаса.

По его словам, техника, которая находится на вооружении украинской армии, изготовлена еще в советское время, поэтому использование стандартов НАТО сегодня является приоритетной задачей, решение которой позволит переоснастить армию, существенно повысив уровень обороноспособности государства.

Читайте также "Укроборонпром" хочет увеличить производство на 4 млрд гривень

По данным пресс-службы, организация работы по международным стандартам - одна из стратегических целей развития «Укроборонпрома».

В сообщении также сказано, что на сегодняшний день около 60 основных предприятий –участников концерна внедряют систему управления качеством ISO 9001. Эти стандарты помогут структурировать менеджмент, финансы, унифицировать производственные процессы, включая внутренний аудит. В ближайшее время «Укроборонпром» будет работать как единая корпоративная система европейского образца, а следующим шагом станет переход на стандарты НАТО в производстве вооружения.

Как сообщал УНИАН, «Укроборонпром» в 2015 году планирует увеличить объем производимой продукции с 13 млрд грн, запланированных в этом году, до 17 млрд грн.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.