"Укроборонпром" ведет переговоры с компанией из США о строительстве современного завода боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции во вторник в Киеве сообщил генеральный директор концерна Роман Романов.

"По меньшей мере где-то с шестью компаниями мы ведем переговоры по поводу создания предприятия по выпуску боеприпасов", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день боеприпасов в Украине достаточно, но ввиду ведения боевых действий этот ресурс исчерпаем. Романов подчеркнул, что такой завод можно построить в течение двух лет.

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В частности, глава концерна рассказал о переговорном процессе с американской компанией АТК, которая обеспечивает 80% потребности армии США в боеприпасах.по

Кроме того, он рассказал о визите несколько недель назад украинской делегации в Азербайджан, где строится современный завод по производству боеприпасов.

"Там тоже проведена встреча с той компанией, которая помогает Азербайджану поставить это производство", - сказал Романов.

По его словам, первым сигналом для инициирования строительства подобного предприятия стал захват Луганского патронного завода и Донецкого химического казенного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 23 августа пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода "Топаз" и Луганского патронного завода.

4 июля президент Украины Петр Порошенко назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова, освободив от временного исполнения обязанностей главы госпредприятия Юрия Терещенко.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Ранее УНИАН писал, что "Укроборонпром" хочет увеличить производство на 4 млрд гривень.