В Киеве началось совместное заседание украинских и американских военных

Цель проведения двухдневного мероприятия - совместное обсуждение и утверждение Перечня потребностей (направлений работы) для дальнейшей разработки Имплементационных планов работы каждого из подкомитетов.

Украинскую сторону в международном мероприятии представляют представители Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Также принимают участие делегации Вооруженных сил США во главе с директором Департамента стратегии и планирования Европейского командования ВС США генерал-майором Рэнди Ки и Вооруженных сил Канады во главе с начальником Управления оборонного планирования Объединенного штаба ВС Канады бригадным генералом Значительного Балфом.

Во время расширенного заседания участники будут работать в составе отдельных подкомитетов. Кроме того, состоится протокольная встреча делегаций расширенного заседания украинско-американского Объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по итогам которой планируется 17 октября подписать соответствующий протокол заседания.