В Киеве открылась выставка «Оружие и безопасность - 2014» и IX Международный авиакосмический салон «Авиасвит-XXI»

В этом году основное внимание посетителей приковано к экспозиции отечественных производителей вооружения и военной техники. Среди них ГК «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт», КБ «Артиллерийское вооружение», НКВ «Искра», ГП «НИИ «Квант» и другие.

В первый день выставки представленные экспонаты осмотрели Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей, директор Государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, представители СНБО Украины, МВД, МИД, военные атташе, аккредитованные в Украине.

Известные отечественные производители вооружения и военной техники представили широкий ассортимент артиллерийского вооружения, средств связи и автоматизированного управления, боеприпасы, беспилотные разведывательные летательные аппараты и многое другое.

"Много образцов техники, которые представлены на выставке, уже проходят испытания в зоне АТО. По результатам этих испытаний будут сделаны соответствующие выводы относительно того, насколько эта техника эффективна в тех условиях и вызовах, которые сегодня нужно реагировать Вооруженным Силам и другим силовым структурам. Лучшие образцы будут в ближайшее время закуплены для нужд Вооруженных Сил Украины", - отметил Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.

По словам руководителя отечественного оборонного ведомства, на выставке работают специалисты профильных структурных подразделений Министерства обороны Украины, которые тщательно изучают представленные образцы.

"Все будет зависеть от показателей бюджета 2015 года и оборонного заказа, который будет определен приоритетом на следующий год", - подчеркнул генерал-полковник Валерий Гелетей.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов во время торжественного открытия выставки отметил, что в этом году перевооружению войска уделяется больше всего внимания.

"Нам нужно в первую очередь обеспечить современным оружием тех военных, которые выполняют задачи в зоне АТО на востоке Украины", - отметил спикер парламента.

Александр Турчинов выразил убеждение, что во время выставки будут подписаны контракты, которые позволят обеспечить украинских военных лучшими образцами ВВТ, средствами защиты и оборудованием.

"Неслучайно в это же время проводится и выставка «Авиасвит-XXI», ведь Украина принадлежит к немногим странам, которые имеют собственную аэрокосмическую отрасль, - отметил Александр Турчинов. - И развитие этой отрасли сегодня поддерживает украинская власть. Мы усилим армию лучшими образцами авиатехники. Сегодня мы находимся в сложнейших условиях, но нужно сделать все, чтобы развивать оборонно-промышленный комплекс и аэрокосмическую отрасль. Украина выйдет из всех испытаний непобежденной", - отметил он.