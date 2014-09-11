Минобороны рассчитывает до конца года получить 145 образцов вооружения

Об этом заявил заместитель директора Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Игорь Одноралов.

"Ожидаем, что до конца года будет получено 145 основных образцов вооружения и военной техники. Это самолеты, вертолеты, бронированные машины, более полутысячи образцов стрелкового оружия отечественного производства, а также приборы наблюдения, ночного видения, тепловизоры и средства связи", - сообщил Игорь Одноралов.

Заместитель директора Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники подчеркнул, что в войска будут поставляться только новейшие образцы военной техники.

"Перевооружение вооруженных сил осуществляется постепенно. Новейшие образцы стрелкового оружия поставляются в подразделения, которые выполняют наиболее важные и сложные задачи", - отметил Игорь Одноралов.

Он сообщил, что в войска уже поставлено вооружения и военной техники на сумму около 150 млн грн - это 9 модернизированных танков БМ «Булат», 2 модернизированных самолета Су-25, вертолеты Ми-8МТВ, станции «Адрос», противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и управляемые ракеты к ним.

"Для закупки вооружения и военной техники государством на этот год предусмотрено почти 1,3 млрд грн. Это очень большая сумма, которой мы не получали уже много лет", - подчеркнул Игорь Одноралов. Он добавил, что в отличие от прошлых лет, в этом году финансирование происходит стало, согласно помесячной росписи расходов.

Заместитель директора Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники отметил, что отечественные предприятия промышленности, которые специализируются на производстве вооружения и военной техники, не имеют на складах готовых образцов ВВТ, что объясняется его высокой рыночной стоимостью. Производство вооружения и военной техники требует привлечения значительного финансового ресурса, который не может быть выделено из оборотных средств предприятий. Поэтому оно реализуется лишь под государственное финансирование в рамках оборонного заказа или контрактов с иностранными заказчиками. Такая практика присуща любой стране-разработчику и производителю вооружений мира.

"Рассчитывать на то, что на следующий день после выделения государством средств в армии появятся новые образцы оружия, не стоит, ведь производство техники - это сложный технологический процесс, который длится от шести до восьми месяцев и к которому привлечено немало производителей", - сообщил Игорь Одноралов. Вместе с тем, Министерством обороны проводится активная работа с предприятиями-исполнителями государственного заказа, направленная на активизацию этого процесса. Мы выравниваем ситуацию, возобновляем как технологический, так и человеческий потенциал нашей оборонной промышленности, и результаты уже есть. Многие предприятия перешли на трехсменный график производства, вернули на работу специалистов, которые в свое время вынуждены были уволиться из-за отсутствия заказов.

Игорь Одноралов проинформировал, что сегодня продолжается укомплектование войск, которые принимают участие в проведении АТО, оптическими приборами, биноклями ночного видения и тепловизорами. Также проводятся мероприятия по закупке 1700 единиц современных приборов наблюдения и прицеливания на сумму около 148 млн. грн. В соответствии с государственным оборонным заказом, планируется закупка очков ночного видения ОНС-300, принятых на вооружение вооруженных сил.

В качестве благотворительной помощи воинскими частями вооруженных сил уже получено 24 тепловизоры и 8 биноклей ночного видения.