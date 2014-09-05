Мать десантника из 25-й бригады: "Они знают, какой тяжелой ценой дается мир"

Участие в нем приняли и матери и жены военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВС Украины, чьи мужья и сыновья сегодня принимают участие в антитеррористической операции.

"Сегодняшняя информация, которая была распространена некоторыми центральными СМИ, направлена на подрыв духа десантников, наших мужей и сыновей. Но я вас уверяю, что они - герои, и прежде чем обнародовать такую информацию в СМИ, вы должны ее проверить", - обратилась к журналистам Татьяна Владимировна, мать десантника, который находится на передовой, и подчеркнула, что женщины пришли на брифинг с мирной акцией.

"Наши мужья и сыновья служат в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Если кто-то забыл, там погибло много военнослужащих. Поэтому мы требуем, чтобы на каждом телеканале, где была озвучена дезинформация, было опровержение!" - отметила Татьяна Владимировна.

"Мы никому не дадим в обиду своих ребят. И девиз всех десантников, а с недавних пор уже и наш - их матерей и жен - «Никто, кроме нас»! И мы не позволим распространять ложь. Мы этого не допустим, не позволим порочить имя и честь десантников", - сказала Татьяна Владимировна.

"Я хочу от имени всех матерей, чьи дети сейчас на передовой, сообщить, что у нас уже есть своя армия, и наше оружие такое, против которого ничто не в силах выступить, - это наша любовь и поддержка, мы действительно гордимся нашими сыновьями! И то, что мы сегодня здесь, и в ваших квартирах мир - это именно их заслуга. Они знают, какой тяжелой ценой дается мир, что их близким тяжело, но защищают нас с вами. Именно это вы должны ежедневно доносить всем", - отметила мать десантника.