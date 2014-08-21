Порошенко встретился с николаевскими десантниками: "Должны быть едины, как никогда"

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил 79 отдельную аэромобильную бригаду Высокомобильных десантных войск ВС Украины в Николаеве.

Президент высоко оценил вклад десантников 79 бригады в освобождение многих территорий Донецкой и Луганской областей от террористов.

"Именно на вас, десантников, легла основная задача и основная ответственность по освобождению украинских городов. Десантники всегда выполняют самые важные, самые сложные задачи", - подчеркнул Президент.

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Глава Государства поблагодарил военных за мужество и героизм.

Петр Порошенко заявил, что он и весь украинский народ всегда будет помнить подвиг тех, кто отдал за государство самое дорогое - жизнь.

Президент подчеркнул, что для победы и достижения мира украинскому народу необходимы единение и поддержка.

"Должны быть едины, как никогда. В единении сила. Никто, кроме нас! - подписываюсь под каждым словом этого девиза аэромобильных войск", - заявил Порошенко.

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Глава государства вручил государственные награды военнослужащим, а также ордер на квартиру семье погибшего воина. Президент также передал документы на бронированную машину «скорой помощи», которая создана на базе БТР-70. Машина изготовлена на Николаевском бронетанковом заводе концерна «Укроборонпром».

"Уверен, он спасет не одну жизнь", - сказал Президент.

Петр Порошенко поблагодарил волонтеров и персонально Юрия Бирюкова за усилия, направленные на поддержку украинских военных, повышение защиты и боеспособности воинов.

Командир 79 отдельной аэромобильной бригады полковник Алексей Шандр вручил Президенту символ бригады ВДВ и тельняшку.