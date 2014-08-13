Порошенко назначил своим советником волонтера Бирюкова

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с Бирюковым президент, в частности, поблагодарил его за эффективную работу в возвращении 79-й бригады в место дислокации. "Без вашего участия эта операция была бы невозможна. Благодарю за самоотверженную работу и поздравляю с инициативой создания нового воинского добровольческого подразделения, которое войдет в состав действующей прославленной аэромобильной бригады. Такое взаимодействие может быть действительно эффективным и хорошим примером для других", – отметил президент.

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Порошенко выразил свое восхищение по-настоящему украинским городом Николаев. "Николаевцы, которые встречали украинских героев овациями и цветами, поражали. Более патриотичного города, чем Николаев, вероятно, в эти дни в Украине не было. Ребята-десантники из 79-й - настоящие герои для всей Украины", – подчеркнул президент.

Говоря о своей встрече с волонтерскими организациями, которые помогают военным в зоне АТО, глава государства выразил надежду, что завтра Верховная Рада примет положительное решение относительно наработанных совместно с волонтерами инициатив, в частности, относительно дерегуляции в сфере благотворительной помощи и налоговых льгот для благотворителей, которые обеспечивают военных всем необходимым.

Президент акцентировал внимание нового советника на необходимости усиления антикоррупционной общественной деятельности для повышения прозрачности и эффективности закупок для украинской армии.

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«Нет сейчас более важного дела, чем обеспечение наших воинов и добровольцев всем необходимым для защиты их жизни. Те, кто крал или продолжает красть, наживаясь на наших военных, должны как можно скорее получить по рукам. Все антикоррупционные дела, которые сейчас начаты против определенных военных чиновников, дойдут до суда, никто не избежит справедливого наказания за свои злодеяния. Мы должны как можно скорее преодолеть коррупцию в армии", – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Николаевский военный госпиталь из зоны АТО на востоке Украины доставлено 72 раненных бойцов 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Раненные военнослужащие до этого находились в полевых госпиталях. Их доставку в Николаев организовали и провели офицер 79-й отдельной аэромобильной бригады и волонтер организации «Крылья Феникса» Юрий Бирюков.