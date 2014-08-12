Самого молодого бойца из зоны АТО наградили орденом "За мужество"

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко Указом «О награждении государственными наградами Украины» наградил орденом «За мужество» ІІІ степени пулеметчика одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого ОК «Север» солдата Дмитрия Махова.

16 июня механизированный подразделение, в котором проходит службу солдат, получил приказ совершить марш и оказать помощь бойцам Национальной гвардии Украины в одном из районов Донетчины. Дорогой военные попали под обстрел террористов.

Махов получил огнестрельное ранение лица, однако не оставил военных без огневого прикрытия. Смелые и решительные действия контрактника позволили личному составу занять круговую оборону, организовать эвакуацию погибших и раненых бойцов и дать достойный отпор террористам.

Почти месяц понадобился специалистам Военно-медицинского клинического центра Западного региона для того, чтобы поставить в строй Махова. Сейчас он находится в реабилитационном отпуске в кругу своей семьи.

Стоит отметить, что восемнадцатилетний прикарпатец Дмитрий Махов является самым молодым военнослужащим, участвующим в проведении антитеррористической операции.