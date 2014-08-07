Один из микрорайонов Горловки остался без газа из-за артобстрела боевиков
13:41, 07 августа 2014Общество
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В Донецкой области при артобстреле боевиков поврежден газопровод между Горловкой и Дзержинском, который поставляет газ в горловский микрорайон Майорск.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, в настоящее время проводить ремонт поврежденной трубы невозможно, поскольку поле, по которому проходит газопровод, заминировано.
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