Один из микрорайонов Горловки остался без газа из-за артобстрела боевиков

13:41, 07 августа 2014
Общество
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В Донецкой области при артобстреле боевиков поврежден газопровод между Горловкой и Дзержинском, который поставляет газ в горловский микрорайон Майорск.

REUTERS

Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, в настоящее время проводить ремонт поврежденной трубы невозможно, поскольку поле, по которому проходит газопровод, заминировано.

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