Силовики продолжают изолировать донецкую и горловскую группировки боевиков - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Вчера подразделения Вооруженных сил Украины были сосредоточены на изоляции донецкой и горловской группировок террористов», - заявил он.

Лысенко добавил, что «воины механизированной бригады и батальона территориальной обороны осуществляли рейды, которые позволяют, если не прекратить, то, по крайней мере, снизить поставки ресурсов террористам, которые окопались в этих районах. Также украинские военные занимались усовершенствованием системы огня и инженерным оборудованием блокпостов».

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