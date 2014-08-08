Бойцы АТО на 86% обеспечены бронежилетами - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины уверяют, что военнослужащие, принимающие участие в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, на 86% обеспечены бронежилетами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

По его словам, в ночь с 7 на 8 августа к силам АТО поступила очередная партия в количестве 300 бронежилетов 4-го класса и кевларовые шлемы.