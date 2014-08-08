Бойцы АТО на 86% обеспечены бронежилетами - СНБО
18:16, 08 августа 2014Армия
4 0
Об этом сегодня сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
У военных в зоне АТО все еще не хватает бронежилетов / Фото УНИАН
В Совете национальной безопасности и обороны Украины уверяют, что военнослужащие, принимающие участие в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, на 86% обеспечены бронежилетами.
Читайте такжеАрмии не хватает шлемов, бронежилетов, тепловизоров и беспилотников - Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
По его словам, в ночь с 7 на 8 августа к силам АТО поступила очередная партия в количестве 300 бронежилетов 4-го класса и кевларовые шлемы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter