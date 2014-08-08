Порошенко раздал награды еще 113 бойцам АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами воинов, проявших мужество и героизм во время боев в зоне АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены 29 воинов. Орден «За мужество» ІІІ степени получили 72 военнослужащих, медаль «За военную службу Украине» - 11 бойцов, медаль «За безупречную службу» III степени - 1 воин. Читайте такжеПорошенко подписал закон о повышении предельного возраста военнообязанных в запасе21 боец отмечен наградами посмертно.

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