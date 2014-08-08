В пресс-службе штаба АТО сменился спикер

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей пресс-офицера АТО приступил капитан 2 ранга Леонид Матюхин. На этой должности он заменил подполковника Владислава Селезнева", - говорится в сообщении.

Капитан 2 ранга Леонид Матюхин последнее время известен читателям и зрителям как военный журналист, который освещал события российской интервенции в Крыму.Читайте такжеКапитан 2 ранга Леонид Матюхин обладатель мирового кубка WPA с результатом 175 килограммов

Офицер с первого дня оккупации находился на территории 36 отдельной бригады береговой обороны (гарнизон «Перевальное») и постоянно информировал отечественные и зарубежные засобимасової информации о ситуации в окруженных воинских частях, отмечают в штабе.

Несмотря на многочисленные подлые предложения относительно продолжения службы в оккупационных войсках, Леонид Матюхин остался верен Присяге народу Украины.