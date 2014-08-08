Министр обороны: «Айдар» может стать спецподразделением ВС Украины»

В частности, провел встречу с личным составом 24 батальона территориальной обороны «Айдар», заслушал доклад командира батальона, во время которого выяснились как достижения, так и недостатки в организации службы данного подразделения.

В итоге Министром обороны принято решение об интенсивном применении батальона при выполнении боевых задач Вооруженными Силами Украины в рамках АТЕ. Для этого подразделению будет предоставлено дополнительное вооружение, в том числе и военная техника, а также военные инструкторы.

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Личный состав пройдет переаттестацию, в результате которой будут отобраны те бойцы, которые соответствуют требованиям к военнослужащим. Это позволит на базе добровольческого батальона «Айдар» создать в дальнейшем регулярный подразделение ВС Украины, что будут задействованы в проведении специальных операций в комплексе мер АТО .