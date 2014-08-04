Офицеры ВСУ победили во всеукраинском турнире по стронгмену «Богатырь Днепра-2014»

По словам организатора турнира, офицера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, председателя Днепропетровской областной федерации стронгменов, двукратного чемпиона мира капитана Виталия Герасимова, с каждым годом этот турнир набирает популярность. Значительно растет профессионализм его участников, соответственно, и упражнения становятся более тяжелыми.

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"Нынешний турнир собрал почти всех сильнейших мастеров подъема и переноса непосильных для обычного человека предметов из Киева, Львова, Харькова, Полтавы и Днепропетровска", - сообщил капитан Виталий Герасимов.

Главным рефери турнира стал троекратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта киевлянин Александр Пеканов. В течение двух часов участники турнира боролись за звание лучшего в известных эстафетах по богатырскому многоборью: перенос на скорость 180-килограммового чемодана и перекидании 360-килограммовой покрышки, перетягивании грузовика на дистанцию 20 метров. В следующих этапах чемпионата богатыри соревновались в поднятии 120-килограммовой штанги и перекидании цементных слоев весом от 110 до 155 килограммов.

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По итогам соревнований призовые места чемпионата одержали офицеры Вооруженных Сил Украины - капитан Виталий Герасимов и подполковник Денис Дубровский. Данные офицеры проходят военную службу в Одесском и Николаевском гарнизоне.

После завершения турнира на вопрос, как победителям удается совмещать службу в армии с выступлениями на профессиональной спортивной арене, офицеры без колебаний ответили, что из-за большого желания, силы воли и личной дисциплинированности вполне по силам с пользой сочетать занятия спортом, достойно служить в рядах Вооруженных Сил Украины и одерживать спортивные победы.