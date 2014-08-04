Офицеры ВСУ победили во всеукраинском турнире по стронгмену «Богатырь Днепра-2014»
В Днепропетровске прошел открытый Всеукраинский турнир по стронгмену за звание самого сильного человека Украины «Богатырь Днепра-2014», в котором приняли участие 15 настоящих мужчин из всех уголков страны.
По словам организатора турнира, офицера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, председателя Днепропетровской областной федерации стронгменов, двукратного чемпиона мира капитана Виталия Герасимова, с каждым годом этот турнир набирает популярность. Значительно растет профессионализм его участников, соответственно, и упражнения становятся более тяжелыми.
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"Нынешний турнир собрал почти всех сильнейших мастеров подъема и переноса непосильных для обычного человека предметов из Киева, Львова, Харькова, Полтавы и Днепропетровска", - сообщил капитан Виталий Герасимов.
Главным рефери турнира стал троекратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта киевлянин Александр Пеканов. В течение двух часов участники турнира боролись за звание лучшего в известных эстафетах по богатырскому многоборью: перенос на скорость 180-килограммового чемодана и перекидании 360-килограммовой покрышки, перетягивании грузовика на дистанцию 20 метров. В следующих этапах чемпионата богатыри соревновались в поднятии 120-килограммовой штанги и перекидании цементных слоев весом от 110 до 155 килограммов.
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По итогам соревнований призовые места чемпионата одержали офицеры Вооруженных Сил Украины - капитан Виталий Герасимов и подполковник Денис Дубровский. Данные офицеры проходят военную службу в Одесском и Николаевском гарнизоне.
После завершения турнира на вопрос, как победителям удается совмещать службу в армии с выступлениями на профессиональной спортивной арене, офицеры без колебаний ответили, что из-за большого желания, силы воли и личной дисциплинированности вполне по силам с пользой сочетать занятия спортом, достойно служить в рядах Вооруженных Сил Украины и одерживать спортивные победы.