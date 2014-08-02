Военные мастера ремонтируют истребители, вывезенные из Крыма

В течение мая-июня часть самолетов бригады тактической авиации, которая дислоцировалась вблизи Севастополя, на автомобилях передислоцировали на материк.

Истребители разбирали, грузили на автомобили и перевозили на один из аэродромов материковой части Украины. Несмотря на заявления, оккупанты отдали только боевые машины, которые на начало года не поднимались в небо, а 7 исправных МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 3 Л-39 так и остались на крымском аэродроме.

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"Работы по сборке самолетов начались почти сразу после прибытия первых истребителей из Крыма, - рассказывает представитель Командования ВС Украины полковник Олег Шелякин. - Неоценимый вклад сделали ремонтные бригады Львовского государственного авиаремонтного завода. Они осмотрели кили истребителей, контролировали и оказывали практическую помощь в уборке самолетов, оказали значительное количество расходных материалов, которые необходимы при сборке самолета. И за это завод не запросил ни копейки".

На аэродроме кроме специалистов из Севастопольской бригады тактической авиации работали военные инженеры, техники и механики других авиабригад ВС Украины, которые имеют опыт работы на истребителях данного типа и соответствующие разрешения: Василькова, Ивано-Франковска и Озерного. Невозможно переоценить вклад и местных специалистов, ведь именно они, хотя и эксплуатируют совсем другие самолеты, обеспечивали работу значительного количества контрольно-проверочной аппаратуры и оборудования ТЕЧ.

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И наибольшая нагрузка и ответственность, конечно, на плечах авиационной инженерной службы Севастопольской бригады тактической авиации. Авиаторы верят, что бригада будет жить и будет летать на своей боевой технике.