Гелетей поздравил десантников с днем «крылатой пехоты»

Товарищи офицеры, сержанты, курсанты и солдаты Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!

Уважаемые ветераны воздушно-десантных и аэромобильных войск!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!

Во все времена «крылатая пехота» была и остается важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил и особой гордостью нашего народа, а служба в десантных войсках - заветной мечтой многих поколений юношей.

Слова легендарного командующего воздушно-десантных войск генерала армии В.П. Маргелова - «Никто кроме нас!», стали девизом многих поколений десантников, их жизненным кредо, принципом выполнения поставленных задач.

Отмечая этот праздник, мы чествуем всех, кто героически защищал родную землю в годы Великой Отечественной войны, во время боевых действий в Афганистане, кто и сегодня демонстрирует образцы мужества и доблести, верности Военной присяге и конституционному долгу.

Лучшие качества, присущие «голубым беретам», воины-десантники демонстрируют во время проведения антитеррористический операции в Донецкой и Луганской областях.

В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав постоянно подтверждает высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и готовность к самопожертвованию ради защиты территориальной целостности нашего государства.

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины государственные награды вручены 269 военнослужащим-десантникам, еще 531 получили знаки отличия Министерства обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины. Очередные воинские звания присвоены 83 «голубым беретам». Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите территориальной целостности и независимости Украины, жертвенное служение Украинскому народу Указом Президента Украины № 546/2014 от 20 июня 2014 года посмертно присвоено полковнику Тарасу Михайловичу Сенюку.

Выражаю благодарность военнослужащим ВДВ за добросовестный ратный труд. Уверен, что вы и впредь будете умножать славные боевые традиции защитников Отечества, успешно выполняя поставленные задачи.

Отдельные слова благодарности адресую ветеранам десантных войск за преданность боевому братству и постоянную поддержку молодого поколения в сложных условиях.

Желаю всем военнослужащим, работникам и ветеранам Высокомобильных десантных войск крепкого здоровья, добра и согласия, успехов в благородном деле служения Украинскому народу.

Министр обороны Украины

генерал-полковник В.В. ГЕЛЕТЕЙ