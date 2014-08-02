Гелетей поздравил десантников с днем «крылатой пехоты»
Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей выразил поздравления по случаю Дня высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.
Товарищи офицеры, сержанты, курсанты и солдаты Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!
Уважаемые ветераны воздушно-десантных и аэромобильных войск!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!
Во все времена «крылатая пехота» была и остается важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил и особой гордостью нашего народа, а служба в десантных войсках - заветной мечтой многих поколений юношей.
Слова легендарного командующего воздушно-десантных войск генерала армии В.П. Маргелова - «Никто кроме нас!», стали девизом многих поколений десантников, их жизненным кредо, принципом выполнения поставленных задач.
Отмечая этот праздник, мы чествуем всех, кто героически защищал родную землю в годы Великой Отечественной войны, во время боевых действий в Афганистане, кто и сегодня демонстрирует образцы мужества и доблести, верности Военной присяге и конституционному долгу.
Лучшие качества, присущие «голубым беретам», воины-десантники демонстрируют во время проведения антитеррористический операции в Донецкой и Луганской областях.
В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав постоянно подтверждает высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и готовность к самопожертвованию ради защиты территориальной целостности нашего государства.
С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины государственные награды вручены 269 военнослужащим-десантникам, еще 531 получили знаки отличия Министерства обороны Украины и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины. Очередные воинские звания присвоены 83 «голубым беретам». Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите территориальной целостности и независимости Украины, жертвенное служение Украинскому народу Указом Президента Украины № 546/2014 от 20 июня 2014 года посмертно присвоено полковнику Тарасу Михайловичу Сенюку.
Выражаю благодарность военнослужащим ВДВ за добросовестный ратный труд. Уверен, что вы и впредь будете умножать славные боевые традиции защитников Отечества, успешно выполняя поставленные задачи.
Отдельные слова благодарности адресую ветеранам десантных войск за преданность боевому братству и постоянную поддержку молодого поколения в сложных условиях.
Желаю всем военнослужащим, работникам и ветеранам Высокомобильных десантных войск крепкого здоровья, добра и согласия, успехов в благородном деле служения Украинскому народу.
Министр обороны Украины
генерал-полковник В.В. ГЕЛЕТЕЙ