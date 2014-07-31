Спецслужбы РФ распространяют дезинформацию о принудительном призыве в ряды ВСУ - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня российские спецслужбы прибегли к очередной информационной атаке. Так, были распространены слухи о якобы принудительном призыве в ряды Вооруженных Сил Украины. Информационная провокация была организована по типовой схеме», - отметил он.

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Лысенко рассказал, что «сначала через «фейковых» пользователей в социальных сетях были распространены лживые факты об арестах и задержании людей на улицах. Затем искусственно повышен рейтинг фейкового месседжа о том, что юношей призывного возраста милиционеры вместе с военными хватают прямо на улицах, в поездах или автобусах и сразу отправляют в зону АТО. После этого через ряд проплаченных журналистов-пропагандистов это сообщение использовали в средствах массовой информации. Таким образом была создана виртуальная иллюзия правды».