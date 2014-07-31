Артисты поднимают боевой дух участников АТО

На сцену вышли украинские исполнители - Олег Скрипка, Мария Яремчук, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко и многие другие, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Первый концерт прошел в одном из авиационных ангаров, а второй - под открытым небом на территории военного госпиталя. Неофициальная часть благотворительного концерта в военном госпитале переместилась и к палатам хирургического отделения, где артисты посетили раненых и исполнили для них несколько песен, пообщались и сделали фото на память.

А музыканты военно-музыкального центра сухопутных войск вооруженных сил из Чернигова преодолели за несколько дней более полутора тысяч километров, чтобы выступить с концертами и поднять боевой дух участников антитеррористической операции на востоке нашего государства. В то же время артисты привезли медикаменты и продовольствие, закупленные на средства благотворителей.

Свой патриотический тур артисты начали с Харькова. Здесь в военно-медицинском клиническом центре Северного региона состоялся многочасовой концерт для раненых в зоне АТО бойцов. Следующее мероприятие состоялось уже неподалеку от Краматорска в Донецкой области. Здесь музыканты военно-музыкального центра дали первый в своей жизни концерт в настоящих боевых условиях, ведь неподалеку постоянно раздавались автоматные и пулеметные очереди. Вместе с военными музыкантами исполнил песни под гитару и автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов.

"Концерт стал для нас приятной неожиданностью, - утверждали военные зрители, - никто не мог даже представить себе, что вот так просто под открытым небом возможно устроить такой замечательный праздник".