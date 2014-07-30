В сети появилось видео обстрела украинских военных у границы
12:43, 30 июля 2014Армия
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Военное телевидение Украины обнародовало запись обстрела позиций украинских войск вблизи границы.
ВТУ
На двухминутном ролике видно, как после начала обстрела солдаты перебежками добираются до укрытия.
Напомним, украинские военные части, которые блокируют границу Украины с Россией, регулярно подвергаются жестоким атакам боевиков и обстрелам с территории России.
В частности, с 5 июня на государственной границе Украины только на пограничников зафиксировано 153 нападения и обстрелов пограничных нарядов и мест дислокации подразделений, в результате чего погибли 27 пограничников и 185 получили ранения.
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