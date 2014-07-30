В сети появилось видео обстрела украинских военных у границы

На двухминутном ролике видно, как после начала обстрела солдаты перебежками добираются до укрытия.

Напомним, украинские военные части, которые блокируют границу Украины с Россией, регулярно подвергаются жестоким атакам боевиков и обстрелам с территории России.

В частности, с 5 июня на государственной границе Украины только на пограничников зафиксировано 153 нападения и обстрелов пограничных нарядов и мест дислокации подразделений, в результате чего погибли 27 пограничников и 185 получили ранения.