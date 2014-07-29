С 5 июня на украинских пограничников совершено 150 нападений, 27 человек погибли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Первая провокация на государственной границе состоялась еще 17 апреля 2014 года, когда россияне захватили наш пограничный наряд. С тех пор зафиксированы десятки фактов незаконного пересечения границы техникой, неизвестными лицами и нарушение воздушного пространства авиацией и беспилотниками Российской Федерации», - отметил он.

Кроме того, Лысенко отметил, что «началом серьезных боевых атак на позиции украинских пограничников с территории РФ можно считать 5 июня 2014 года, когда террористы обошли украинский пункт пропуска «Мариновка», и атаковали его с российской территории. Пограничники и силы АТО, подошедшие на помощь, тогда уничтожили 3 грузовика с боеприпасами, повредили БТР. Часть боевиков бежала, 16 погибли на месте».

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Пресс-секретарь СНБО отметил, что массированные артиллерийские обстрелы наших пограничных позиций с российской территории, с привлечением боевой техники вооруженных сил Российской Федерации, начались в начале июля, и их количество ежедневно растет.

«В среднем ежесуточно российские военные осуществляют 3-5 артиллерийских обстрелов пограничных подразделений», - отметил он.

«Вооруженные силы Российской Федерации используют все виды стрелкового оружия, а также крупнокалиберные пулеметы «Утес», снайперские винтовки «Выхлоп» 12,7 мм, минометы, 152-мм самоходные гаубицы «Акация», установки «Град», - подчеркнул Лысенко.

Он также сообщил, что «всего с 5 июня на государственной границе Украины зафиксировано 153 нападения и обстрела пограничных нарядов и мест дислокации наших подразделений. Один из показательных случаев последних дней – обстрел россиянами пункта пропуска «Должанский», который длился 4,5 часа».

По его словам, россияне в сговоре с террористами прибегают к коварной тактике.

«Сначала боевики с нашей территории стреляют в сторону России, тогда якобы в ответ с территории Российской Федерации обстреливают позиции украинских пограничников и Вооруженных сил. Еще одна тактика, к которой несколько раз прибегали россияне, – обстрелы наших военных и пограничников с российских установок «Град», которые пересекали границу и заезжали на территорию Украины, обстреливали наши позиции и возвращалась назад», - сообщил Лысенко.

«Это было зафиксировано дважды: 16 июля, когда 5 артустановок и 2 БТРа заехали на 60 м на украинскую землю возле пункта «Амросиевка», а также 21 июля, когда 14 артустановок углубились на территорию Украины на 1,5 км возле села Шевченково Донецкой области», - добавил он.

Также Лысенко отметил, что «за этот период погибли 27 украинских пограничников и 185 получили ранения. Все они были поражены российским оружием – или в результате нападения со стороны террористов, которых оснащает техникой и боеприпасами Россия, или непосредственно от рук российских военных во время обстрелов с территории РФ».