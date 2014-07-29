Медики воюют вместе с солдатами на передовой - Минобороны

- Медики воюют бок о бок с солдатами, вытягивают их с поля боя, и как только проливается первая кровь - они уже оказывают помощь. Поэтому я не хотел бы говорить, что медики находятся где-то в тылу - они находятся на передовой, - подчеркнул он.

По словам директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, медицинская служба полностью укомплектована, принято более полутора тысяч медиков, 245 из них - военные врачи.

В связи со сложившейся ситуацией, происходит и реформирование военной медицины:

- Количество койко-мест в днепропетровском госпитале будет увеличено со 100 до 200 с целью расширения базы и усиление кадрового потенциала. Такой же процесс происходит и в николаевском госпитале, - сообщил полковник медицинской службы Виталий Андронатий. - Мы увеличиваем количество военных клинических медицинских центров. Например, в Запорожье поликлинику мы переформатовуємо также в госпиталь. Создано 2 реабилитационных отделения во Львове и Ирпени, где также разрабатываются индивидуальные программы реабилитации. Хочу акцентировать внимание, что кроме других, у нас есть Винницкий военно-медицинский клинический центр, именно в нем очень развита реабилитационная база, - добавил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины.

В свою очередь начальник Военно-медицинского клинического центра «ГВКГ» полковник медицинской службы Анатолий Казмирчук поблагодарил всем благотворителям, волонтерам и донорам и заверил собравшихся, что проблем с кровью для раненых военнослужащих не существует:

- Проблем с донорством на сегодня нет. Благодаря неравнодушию гражданских и военных доноров все отделения и центры переливания крови работают фактически круглосуточно, - отметил он.