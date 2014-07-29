Силы АТО продолжают операцию по освобождению Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера вечером украинские военные подошли к Авдеевке, сейчас продолжается операция по входу в город и его освобождению», - заявил он.

Читайте такжеВ результате артобстрела в Авдеевке погибла женщина, 13 человек получили ранения«Подробности пока еще не разглашаю», - добавил Лысенко.