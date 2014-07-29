Силы АТО продолжают операцию по освобождению Авдеевки
14:16, 29 июля 2014Армия
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Силы АТО продолжают операцию по освобождению Авдеевки в Донецкой области.
Продолжается операция по освобождению Авдеевки / Google Maps
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера вечером украинские военные подошли к Авдеевке, сейчас продолжается операция по входу в город и его освобождению», - заявил он.
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