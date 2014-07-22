Завтра в РФ вылетает самолет за ранеными украинскими военными

Завтра в Российскую Федерацию вылетает реанимационно-операционный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 „Вита“ с медицинской бригадой, который заберет часть украинских военнослужащих из российских госпиталей.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре «Главный военно-медицинский госпиталь».

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По его словам, в России в трех больницах сейчас находятся 22 украинских военнослужащих: 20 - в Гуковской больнице, один - в Ростове-на-Дону и один - в Таганроге. Из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в коме. Двое украинских военнослужащих скончались в российских госпиталях.

«Власть сейчас прилагает все усилия, чтобы забрать раненых. На завтра запланирован самолет с медицинской бригадой, который вылетит в Ростов-на-Дону. В первую очередь мы планируем забрать большинство раненых легкой и средней тяжести. Наш опытный врач сейчас остается там вместе с консулом, изучает состояние здоровья тяжелых раненых, которые находятся в реанимации. Следующим решением будет послать за ними, возможно, в пятницу, если они будут транспортабельны», - сообщил Андронатий.

Полковник медицинской службы также отметил, что договоренности между Россией и Украиной по этому поводу уже есть.