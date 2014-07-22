СНБО: за последние сутки погибли 13 военнослужащих

13:25, 22 июля 2014
Армия
5 0

В течение суток террористы 20 раз обстреляли силы АТО, 13 военнослужащих погибли.

Террористы 20 раз атаковали силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток террористы 20 раз атаковали блокпосты и позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дмитровка, Каменка, Камишеве, Кумачеве, Мариновка, Новоазовск, Старобешево, Солнцеве, Иловайск, Авдеевка, Червонопартизанск и Луганск», - заявил он.

Читайте такжеЗа время проведения АТО ранены почти 1 тыс. украинских военнослужащих«За последние сутки погибли 13 военнослужащих, количество раненых уточняется», - добавил Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter