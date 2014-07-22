СНБО: за последние сутки погибли 13 военнослужащих
13:25, 22 июля 2014Армия
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В течение суток террористы 20 раз обстреляли силы АТО, 13 военнослужащих погибли.
Террористы 20 раз атаковали силовиков / СловоіДіло
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В течение суток террористы 20 раз атаковали блокпосты и позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дмитровка, Каменка, Камишеве, Кумачеве, Мариновка, Новоазовск, Старобешево, Солнцеве, Иловайск, Авдеевка, Червонопартизанск и Луганск», - заявил он.
Читайте такжеЗа время проведения АТО ранены почти 1 тыс. украинских военнослужащих«За последние сутки погибли 13 военнослужащих, количество раненых уточняется», - добавил Лысенко.
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