СНБО: за последние сутки погибли 13 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток террористы 20 раз атаковали блокпосты и позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дмитровка, Каменка, Камишеве, Кумачеве, Мариновка, Новоазовск, Старобешево, Солнцеве, Иловайск, Авдеевка, Червонопартизанск и Луганск», - заявил он.

Читайте такжеЗа время проведения АТО ранены почти 1 тыс. украинских военнослужащих«За последние сутки погибли 13 военнослужащих, количество раненых уточняется», - добавил Лысенко.