Батальон "Донбасс" уничтожил два танка террористов с помощью беспилотников (видео)

Об этом сообщается на Facebook-странице батальона.

В частности, уточняется, что выполнить боевую операцию украинским военным удалось благодаря беспилотной авиации.

"Бойцы отмечают, что такая техника может не только спасти сотни жизней, но и значительно помогает в бою", - отмечается в сообщении.

По свидетельству командира батальона Семена Семенченко, подобную технику используют и сепаратисты.

Читайте такжеБатальон "Донбасс": террористы поставляют оружие в машинах с хлебомМежду тем, на одном из сбитых беспилотников пророссийских боевиков было замечено отдельные мощности для перевозки оружия или боеприпасов. В связи с этим военные не исключают версии о вероятной помощи сепаратистам именно такой техникой.