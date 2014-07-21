Центр разминирования усиливает силы АТО специалистами

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, начиная с марта 2014 года почти 10 штатных групп Центра разминирования постоянно работают над выявлением, разминированием и уничтожением мин, снарядов и самодельных взрывных устройств в юго-восточных районах Украины и в зоне проведения антитеррористической операции.

Также в Центре создан отдел разминирования (минирования), где инструкторы с миротворческим опытом и опытом выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции по ускоренной программе готовят специалистов для усиления и эффективной ротации подразделений АТО группами разминирования.

Читайте такжеВ освобожденных от террористов населенных пунктах продолжаются работы по разминированиюНачальник Центра полковник Владимир Родиков подчеркнул, что европейские и американские специалисты неоднократно давали высокую оценку реального состояния и потенциала развития Центра.

"В прошлом месяце в рамках американской технической помощи мы получили два из пяти роботов-саперов аналогичных тем, с которыми нашим группам разминирования приходилось работать в составе Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан", - сообщил офицер.

Кроме того, недавно Центр разминирования получил лицензии от Министерства образования и науки Украины на подготовку гражданских специалистов по специальностям: «Сапер» и «Водолаз». В перспективе Центр за два месяца готовить и «Водолаза-подрывника».