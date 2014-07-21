Силы АТО контролируют ситуацию и получают преимущество на востоке Украины

Наиболее сложной является ситуация в городах и населенных пунктах Луганск (аэропорт), Донецк, Северодонецк, Лисичанск, Краснодон, Снежное, Антрацит, Артемовск, Тараны, Попасная и в пограничной зоне. В течение суток террористами осуществлено двадцать пять обстрелов блокпостов и позиций подразделений, привлеченных к АТО.

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За вчерашний день силы АТО провели в Луганске операцию, благодаря которой боевики остались отрезанными от снабжения. Понимая это, они оказывают яростное сопротивление. Аэродром «Луганск» обеспечен боеприпасами, материально-техническими средствами, но силы боевиков были оттеснены оттуда.

Также подразделения АТО частично заблокировали город Лисичанск. В течение ночи боевики предприняли несколько попыток выхода. В результате боевых столкновений силы АТО уничтожили технику и живую силу противника. Почти 30 бандитов взяли в плен. С севера под контроль военных АТО взято периметр вблизи населенного пункта Рубежное. Подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии проводят мероприятия по зачистке территории.

Ночью со стороны населенного пункта Острая Могила боевиками был осуществлен обстрел аэродрома Луганск из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Военнослужащие ВС Украины открыли огонь в ответ. Потерь нет.

Также в течение суток в районе населенных пунктов Предтечино и Кодыма из стрелкового оружия боевики обстреляли блокпосты, где несут службу силы АТО. Военные открыли огонь в ответ.

На некоторых восточных направлениях ситуация характеризуется активной деятельностью террористических группировок. Боевики пытаются удержать под своим контролем города Донецк, Горловка, Авдеевка. Однако подразделения, которые принимают участие в АТО, дают достойный отпор вооруженным боевикам.

На западных рубежах уплотняется кольцо вокруг Донецка и Горловки. Военные заняли значительную территорию между Артемовском, Горловкой, Констянтиновкой. Расширяется зона контроля вокруг аэродрома Донецк, что позволяет подразделениям АТО решать вопросы обеспечения наземным путем и существенно подрывает позиции боевиков в этом направлении. В целом по трем направлениям силы АТО контролируют ситуацию и получают преимущество в регионе.

Боевики сосредоточили основные усилия на удержании пригородов Лисичанска и Попасной и подступах к ним. На блокпостах оборудованы места для позиций бронированной техники. На данном направлении продолжаются активные боевые действия. Боевики пытаются удержать под контролем участки районов населенных пунктов Успенка, Мариновка, Дьяково. Подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии проводят мероприятия по зачистке территории этих городов от террористов.