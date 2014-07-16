Выплаты военнослужащим за июль будут проведены до 20 числа

Воинские части Вооруженных Сил профинансированы в полном объеме. Выплата будет произведена в установленные сроки до 20 июля.

Выплата денежного довольствия военнослужащим ВС Украины, которые привлечены к выполнению задач в зоне АТО, за май - июнь 2014 года осуществлялась вовремя.

Читайте такжеПрезидент подписал закон, который признает участниками боевых действий всех задействованных в АТО гражданНе выплачено денежное довольствие 147 военнослужащим при разных обстоятельствах: изъявили желание получить после объявления демобилизации, находятся в районах выполнения боевых задач, к которым доставка средств невозможна (средства в наличии в базовых лагерях), находятся в лечебных учреждениях (выдача производится по согласию военнослужащих после прибытия членов семей в лечебные заведения или воинские части) и т.д.

Выплата вознаграждения военнослужащим за май 2014 года будет осуществлена вместе с денежным довольствием за июль.