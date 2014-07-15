Военные ремонтники обшили броней два "Урала" для сил АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Такое доукомплектование автотехники дополнительным металлом существенно обеспечит защиту личного состава во время транспортировки, эвакуации раненых, доставки военных грузов", - сообщили в пресс-службе.

Весь комплекс работ занял у специалистов ремонтно-восстановительной базы автомобильной и специальной техники пять суток.

Сейчас решается вопрос относительно использования техники, материальных средств и специалистов для продолжения локального бронирования военных грузовиков и использования их по назначению в ходе АТО.