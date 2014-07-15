Военные ремонтники обшили броней два "Урала" для сил АТО
18:53, 15 июля 2014Армия
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На Житомирщине личный состав одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины провел локальное бронирование двух грузовых автомобилей Урал-4320 для нужд подразделений, участвующих в контртеррористической операции.
Ремонтники обшили броней Урал / Фото пресс-служба Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Такое доукомплектование автотехники дополнительным металлом существенно обеспечит защиту личного состава во время транспортировки, эвакуации раненых, доставки военных грузов", - сообщили в пресс-службе.
Весь комплекс работ занял у специалистов ремонтно-восстановительной базы автомобильной и специальной техники пять суток.
Сейчас решается вопрос относительно использования техники, материальных средств и специалистов для продолжения локального бронирования военных грузовиков и использования их по назначению в ходе АТО.
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