За сутки боевики совершили 16 обстрелов позиций силовиков, АТО продолжается (инфографика)
В течение суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции (АТО), шесть военнослужащих погибли.
Инфографика сайта: Слово і діло
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В течение суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов блокпостов и позиций подразделений сил АТО в районах населенных пунктов Красная Таловка, Черемшине, Александровка, Земляное, Стукалова Балка, Шишкове, Амвросиевка, Свердловск, Нижняя Деревичка, Степановка», - отметил он.
Читайте такжеС территории России был обстрелян пограничный пункт «Красная Таловка» - СНБО«В ответ силы АТО открывали огонь по позициям террористов», - добавил Лысенко.
«В результате боев в течение последних суток шесть военнослужащих ВС Украины погибли, 13 получили ранения», - заявил секретарь СНБО.
По данным медиацентра СНБО, боевики и российские наемники продолжают осуществлять попытки передислоцировать на территорию Украины автомобильную и бронетанковую технику и обстреливают места пребывания пограничных подразделений.
"Продолжается активная фаза антитеррористической операции. Не прекращаются бои за восстановление контроля над украинско-российской границей", - сказано в сообщении.