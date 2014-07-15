За сутки боевики совершили 16 обстрелов позиций силовиков, АТО продолжается (инфографика)

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов блокпостов и позиций подразделений сил АТО в районах населенных пунктов Красная Таловка, Черемшине, Александровка, Земляное, Стукалова Балка, Шишкове, Амвросиевка, Свердловск, Нижняя Деревичка, Степановка», - отметил он.

Читайте такжеС территории России был обстрелян пограничный пункт «Красная Таловка» - СНБО«В ответ силы АТО открывали огонь по позициям террористов», - добавил Лысенко.

«В результате боев в течение последних суток шесть военнослужащих ВС Украины погибли, 13 получили ранения», - заявил секретарь СНБО.

По данным медиацентра СНБО, боевики и российские наемники продолжают осуществлять попытки передислоцировать на территорию Украины автомобильную и бронетанковую технику и обстреливают места пребывания пограничных подразделений.

"Продолжается активная фаза антитеррористической операции. Не прекращаются бои за восстановление контроля над украинско-российской границей", - сказано в сообщении.