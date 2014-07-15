Сегодня в зоне АТО погибли шестеро военных, 13 ранены - СНБО

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеВ АТО заявляют, что продолжают сужать кольцо вокруг боевиков

"Потери в зоне проведения АТО состоянию на 12:00: 6 погибших, 13 раненых", - сообщил Лысенко. По его словам, всех раненых доставили в мед учреждения, где им оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, по данным СНБО, в зоне АТО 14 июля погибли трое военнослужащих, еще 12 ранены.