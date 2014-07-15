Сегодня в зоне АТО погибли шестеро военных, 13 ранены - СНБО
12:43, 15 июля 2014Политика
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Сегодня в ходе антитеррористической операции погибли 6 военнослужащих, еще 13 получили ранения.
Шестеро украинских военных погибли в зоне АТО / Александр Клименко
Об этом на брифинге в Укринформе сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.
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"Потери в зоне проведения АТО состоянию на 12:00: 6 погибших, 13 раненых", - сообщил Лысенко. По его словам, всех раненых доставили в мед учреждения, где им оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, по данным СНБО, в зоне АТО 14 июля погибли трое военнослужащих, еще 12 ранены.
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