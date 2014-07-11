Порошенко: За каждую жизнь военных боевики заплатят десятками и сотнями своих

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на совещании с силовиками по поводу применения боевиками против Вооруженных сил Украины установок «Град» российского производства.

Президент заявил, что так же, как была найдена и задержана группа террористов под руководством боевика «Гроза», сбивших из ПЗРК «Игла» украинский вертолет сил АТО, что привело к потерям военным, так же будут найдены и уничтожены все, кто сегодня применял «Град» против военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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«За каждую жизнь наших военных боевики заплатят десятками и сотнями своих. Ни один террорист не избежит ответственности, каждый получит по «заслугам»», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что сегодня все военнослужащие, которые защищают границу, аэропорты Донецка, Луганска и другие города и населенные пункты под обстрелом, ежеминутно рискуя жизням, – являются героями, в которых верит вся Украина.

«Государство уважает своих героев и помнит каждого, кто отдал самое ценное, защищая ее, - жизнь», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил действия военнослужащих на освобожденных территориях.

«Очень важно, что с первой секунды освобождения городов украинские военные ведут себя чрезвычайно ответственно, отдавая свои сухпайки, воду и все, что имеют, местным жителям», - сказал он.

Президент высоко оценил работу инженерно-саперных подразделений, которые за последнее время уничтожили больше ста мин и фугасов.

Он отметил необходимость улучшения ситуации с обеспечением служащих средствами личной защиты.

«Важно, чтобы каждый военнослужащий, который находится на блокпосту, был оснащен бронежилетом и всем необходимым», - отметил глава государства.