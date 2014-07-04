Николаевские летчики получили отремонтированный за средства депутатов БТР-70

18:09, 04 июля 2014
Армия
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Николаевским летчикам передали отремонтированный за средства местных депутатов БТР-70.

фото mil.gov.ua

Торжественная церемония передачи состоялась возле КПП воинской части. У боевой машины отремонтировали ходовую часть и двигатель, а также покрасили краской защитного цвета, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Сиченко отметил, что это уже второй БТР, который на предприятии ремонтируют для нужд николаевских авиаторов, и четвертый - для потребностей украинских военных.

фото mil.gov.ua

Как рассказал народный депутат Руслан Пересунько, это уже не первая акция его однопартийцев. В течение нескольких месяцев они собирали и передали в воинские части военного оборудования и снаряжения на сумму 250 тыс. грн.

Начальник штаба авиационного соединения полковник Борис Матицин заверил, что обновленная боевая машина поможет личному составу воинской части выполнять задачи по назначению.

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