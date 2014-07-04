Николаевские летчики получили отремонтированный за средства депутатов БТР-70

Торжественная церемония передачи состоялась возле КПП воинской части. У боевой машины отремонтировали ходовую часть и двигатель, а также покрасили краской защитного цвета, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Сиченко отметил, что это уже второй БТР, который на предприятии ремонтируют для нужд николаевских авиаторов, и четвертый - для потребностей украинских военных.

Как рассказал народный депутат Руслан Пересунько, это уже не первая акция его однопартийцев. В течение нескольких месяцев они собирали и передали в воинские части военного оборудования и снаряжения на сумму 250 тыс. грн.

Начальник штаба авиационного соединения полковник Борис Матицин заверил, что обновленная боевая машина поможет личному составу воинской части выполнять задачи по назначению.