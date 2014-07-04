Образцы патронов и пороха, которые используются в АТО, проверены в лабораториях

За несколько лет специалисты базы проверили тысячи образцов взрывчатых веществ и порохов с целью поддержания требуемого уровня безотказности и безопасности боевого применения боеприпасов, которые используются личным составом воинских частей во время осуществления стрельб, или хранящиеся на арсеналах, складах, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Личный состав в лабораториях отделений, аналогов которых нет в Украине, проводит физико-химические испытания пороха, взрывчатых веществ, твердых ракетных топлив на предмет их пригодности к использованию по назначению и определению сроков дальнейшего использования. Кроме того, осуществляют испытания патронов к стрелковому оружию.

Для анализа эксперты берут по несколько граммов от каждой партии взрывчатых веществ и пороха, в лабораториях проводят до десятка механических и химических испытаний. Сердцем лаборатории называют измерительно-вычислительный комплекс "Вулкан". С его помощью порох искусственно состаривают, определяя его химическую стойкость, и выясняют, будет ли взрывчатое вещество пригодно к использованию через 3-7 лет.

"После проведения соответствующих исследований специалисты делают техническое заключение об их состоянии, возможности дальнейшего использования по назначению и хранению. Стоит отметить, что партии образцов пороха и патронов, которые сейчас используются военнослужащими в ходе проведения АТО, были проверены нашими специалистами. Все они технически исправны, пригодны к боевому применению", - отметили командир артбазы подполковник Андрей Хабаров и заместитель командира по качеству - начальник отдела технического контроля за качеством боеприпасов подполковник Алексей Фесай.

Представители базы привлекаются к участию в подготовке к стрельбам новых образцов боеприпасов, для наблюдения за функционированием всех элементов боеприпасов во время проведения боевых стрельб. Также принимают участие в проведении исследований случаев неудовлетворительного действия боеприпасов на практических стрельбах.

Стоит обратить внимание, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию отделение артиллерийских боеприпасов, на базе которого специалисты будут производить разборку патронов стрелкового вооружения, взрывателей и средств воспламенения, изымать порох из патронов. Кроме того, через несколько месяцев будет открыто отделение стендовых испытаний, где будут проводиться механические и климатические испытания составных частей боеприпасов и их элементов.