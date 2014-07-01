Действие режима одностороннего прекращения огня остановлено
10:15, 01 июля 2014Армия
0
Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко по итогам заседания Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение приостановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе который действовал с 20 июня и был продлен до 22.00 30 июня.
Петр Порошенко / Фото: УНИАН
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего активные действия в зоне АТО восстановлены. Сегодня утром чтобы сорвать очевидную угрозу очередных нападений террористических банд на гражданские объекты и подразделения сил АТО по местам сосредоточения боевиков подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары с воздуха и земли.
Таким образом сорваны планы террористов по эскалации вооруженного противостояния и ликвидировано на текущий момент угрозу потерь среди мирного населения и украинских военнослужащих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter