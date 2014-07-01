Действие режима одностороннего прекращения огня остановлено

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего активные действия в зоне АТО восстановлены. Сегодня утром чтобы сорвать очевидную угрозу очередных нападений террористических банд на гражданские объекты и подразделения сил АТО по местам сосредоточения боевиков подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары с воздуха и земли.

Таким образом сорваны планы террористов по эскалации вооруженного противостояния и ликвидировано на текущий момент угрозу потерь среди мирного населения и украинских военнослужащих.