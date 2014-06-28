В течение суток на Донбассе террористы ранили 5 военных - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, обстрел позиций украинских военных проходил вблизи населенных пунктов Славянска, Червонопартизанск, Дмитровка, Краматорск.

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Также возле пункта пропуска “Мариновка” в Донецкой области были обстреляны позиции сил АТО, в частности, четыре мины разорвались в 30 метрах от этого пункта.

Со стороны российской границы наблюдалось движение шести танков, БТР и зенитной установки.

Лысенко также отметил, что военным удалось восстановить контроль над блокпостом №1 возле города Славянск.