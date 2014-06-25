Армии необходимо более полутысячи "скорых" и реанимобилей

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи автомобилей состоялась на территории президентского полка в Киеве.

16 автомобилей было распределено между Вооруженными силами, СБУ, Госпогранслужбой и МВД. В частности, Министерство обороны получило 4 автомобиля «скорых» и 2 реанимобиля, МВД - 6 «скорых» и два реанимобиля, СБУ и Госпогранслужба получили по одному реанимобилю и по одной «скорой». Медицинские автомобили, переданные силовикам, сконструированы на базе шасси автомобилей марок “Газель” и “Пежо”.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщают, что в мероприятии приняли участие Министр здравоохранения Украины Олег Мусий, заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий и представители других силовых структур.

Читайте такжеВ Донецке террористы сегодня угнали «скорую»

В начале мероприятия присутствующие минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших во время выполнения задач АТО. После этого Олег Мусий вручил ключи от санитарных автомобилей представителям силовых ведомств. Он отметил, что в 2013 году Минздрав Украины закупил 1412 автомобилей скорой медицинской помощи типов А, В и С. В связи с временной оккупацией Крыма автомобили, которые были предназначены для обслуживания этого региона, согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 11.06.2014 г. за № 577, были перераспределены между другими регионами и медицинскими службами силовых структур. Машины сразу отправились в места выполнения задач, в частности, в зону АТО.

"Сегодня мы получили от Министерства здравоохранения 6 санитарных автомобилей, из них 2 реанимобиля класса С, и 4 - класса А. Несколько из них распределены в военный медицинский клинический центр северного региона в Харькове и в Днепропетровский госпиталь, который берет на себя тяжелораненых", - рассказал Виталий Андронатий.

Читайте такжеВ Донецке обстреляли "скорую": данные о состоянии врачей неизвестны

Как он отметил, машины, хоть и гражданские, но хорошо оснащены и приспособлены для самых тяжелых раненых, что позволит эвакуировать их с поля боя и спасти жизнь.

"Мы имеем в наличии военные санитарные автомобили типа УАЗ. Они не бронированные, но опыт проведения АТО показал что эвакуация 92% раненых осуществляется вертолетами, потому что почти вся территория заблокирована, и вывезти их автотранспортом почти нереально. В течение 2-3 месяцев мы планируем взять на вооружение санитарный автомобиль на базе БТР-4МСЄ", - отметил Андронатій.

Также он рассказал, что потребность в реанимобилях и скорых довольно большая. В Вооруженных Силах Украины некомплект санитарных автомобилей составляет 595 единиц, а тот парк сантехники, который сейчас есть, в основном устаревший.

Читайте такжеВоенные медики Одессы рассказали, как оказывают помощь раненым бойцам АТО

"Для решения вопроса эвакуации и перевозки раненых в зоне АТО почти все имеющиеся санитарные автомобили были переданы на восток страны. Этим самым мы фактически “обнажили” некоторые госпитали. Например, машин вообще не осталось в Черновицком, Деснянском, Мукачевском госпиталях. Поэтому мы сейчас компенсируем, 2 авто отдаем на Деснянский и Николаевский госпитали, чтобы обеспечить перевозку больных в зоне их ответственности", - добавил он.