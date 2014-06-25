Черновицкий военный госпиталь принял раненых в зоне АТО

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, первую медицинскую помощь им оказали на поле боя, после чего на вертолете их доставили в военно-медицинский клинический центр северного региона, где им оказали специализированную медицинскую помощь, и уже оттуда их направили в Черновицкий военный госпиталь, где проходит лечение, военно-врачебная экспертиза и реабилитация.

По словам временного исполняющего обязанности начальника Черновицкого военного госпиталя полковника медицинской службы Алексея Барбазюка, у каждого раненого будет свой срок пребывания на стационарном лечении в военном госпитале.

Читайте такжеПорошенко посетил раненых бойцов АТО и вручил им государственные наградыРуководство больницы утверждает, что для лечения раненых у них есть все необходимое, более того, они готовы и в дальнейшем принимать травмированных из зоны АТО, поскольку у них работают медики, которые имеют опыт работы в горячих точках и миротворческих операциях.

Также полковник Алексей Барбазюк отметил, что в зоне проведения АТО принимают участие пять медицинских работников из Черновицкого военного госпиталя. Возглавляет эту врачебно-сестринскую бригаду начальник хирургического отделения госпиталя врач-хирург высшей квалификационной категории Юрий Царюк.