В персональный состав СНБО введен начальник Генерального штаба

Президент Украины Петр Порошенко Указом № 549/2014 «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 23 июня 2014 года ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Куцина Михаила Николаевича.

«Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

1. На частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 16 июня 2014 года № 528 „О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины“

1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

Куцин Михаил Николаевич - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины», - говорится в Указе Президента Украины.