В зону АТО ежесуточно отправляют более 2,5 тысяч сухпайков - Минобороны

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

«Для своевременного и качественного обеспечения подразделений, задействованных в рамках антитеррористической операции индивидуальными и групповыми наборами сухих продуктов, личный состав части Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины работает в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении.

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«Ежесуточно для военнослужащих украинского войска здесь отгружается свыше 2,5 тыс. индивидуальных и более 100 групповых комплектов наборов сухих продуктов», - отмечают в Минобороны.

По словам командира части подполковника Александра Тарасова, по своим энергетическим, вкусовым качествам и ассортименту наборы сухих продуктов полностью обеспечивают потребность в питании военнослужащего в сутки в условиях ограниченного котлового обеспечения. По составу и калорийности эти наборы опережают аналогичные образцы пайков армий развитых стран и отличаются от пайков, которые были в отечественной армии еще несколько лет назад, ведь в 2013 году были усовершенствованы как по форме, так и по содержанию.

«Новые пайки стали сугубо национальным продуктом высокого качества, имеют сроки годности до 2 лет, они малогабаритны, упакованы в полимерные рукава для пищевых продуктов. Этот материал, кстати, вдвое дешевле паковочных материалов предыдущих пайков, позволяет защищать продукты питания от попадания влаги извне и сохраняет питательные и вкусовые свойства продуктов изнутри. В пайке есть завтрак, обед и ужин, что позволяет военнослужащему правильно распределить продукты на сутки», - заметил Тарасов.

В состав пайка входят: мясные и мясо-раститетельные консервы, галеты, чай, кофе, сахар, мед - все герметически упаковано. Для подразделений специального назначения дополнительно включены шоколад черный, изюм и ментоловые конфеты.

При потребности человека в 3,5 тыс. килокалорий в сутки индивидуальный набор сухих продуктов составляет 4,2 тыс. килокалорий.

Все продукты проходят тщательную проверку. По органолептическим показателям качества они проверяются непосредственно в воинской части, а для определения соответствия физико-химических показателей требованиям действующих стандартов Украины продукты комиссиями отбираются и передаются в санитарно-эпидемиологические отряды на проверку, подчеркивают в Минобороны.