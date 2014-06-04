Войска на Донбассе получили почти 236 тысяч сухих пайков, предоставленных США

Об этом сообщил заместитель начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных Сил Украины Тыла ВСУ полковник Николай Куклюк, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам офицера, при незначительном расстоянии в расположение блокпоста питание военнослужащих осуществляется путем подвоза готовой горячей пищи в термосах из базового лагеря.

В зависимости от обстоятельств (например, при невозможности обеспечить горячей пищей, блокирования подвоза продовольствия к блокпостам) личным составом используются исключительно наборы сухих продуктов.

Как отмечается, по состоянию на 3 июня 2014 года подразделениям воинских частей Вооруженных Сил и другим воинским формированиям Украины, задействованным в АТО, передано 235 тысяч 626 рационов (один прием пищи) сухих продуктов MRE (meal ready to eat - "еда, готовая к употреблению"), которые были предоставлены в рамках помощи от американского правительства для подразделений Вооруженных Сил Украины.

Еще 64 тысяч 374 рационов сухих продуктов "MRE" распределены среди других воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в отрыве от мест постоянной дислокации.

Указанные сухие пайки американского производства, в зависимости от обстоятельств, находятся на складах воинских частей, в воинских частях и подразделениях, откуда при необходимости распределяются непосредственно среди личного состава, задействованного на выполнении задач по назначению.

С целью организации полноценного питания распоряжениями тыла Вооруженных Сил Украины определено распределение сухих продуктов путем комплектования трех рационов в сутки на одного человека (одна суткодача), с учетом различного ассортимента блюд в соответствии с указанным на упаковке меню. Соответственно, указанное количество рационов сухих продуктов "MRE" позволяет обеспечить 78 тысяч 542 суткодачи.

По желанию личного состава, привлекаемого к проведению АТО, приоритетом при заказе сухих наборов являются именно сухие пайки отечественного производства нового образца.